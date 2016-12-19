В Турции исламистом убит российский посол Андрей Карлов (ВИДЕО)
В Анкаре исламским фундаменталистом застрелен чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов.
Теракт был совершен вечером 19 декабря 2016 года на открытии выставки «Россия глазами турок» в Центре современного искусства. Террорист под видом полицейского проник на мероприятие и расстрелял дипломата во время его выступления, прокричав, что это якобы «месть за Алеппо».
Турецкой полиции удалось ликвидировать террориста. В Анкаре расценили случившееся, как провокацию, нацеленную на то, чтобы спровоцировать разрыв отношений между Россией и Турцией.
«Это большая провокация, чтобы рассорить Турцию с Россией. Это операция ЦРУ. Скорее всего, они использовали фундаменталистов, каких-то террористов, но за этим покушением 100 процентов стоит ЦРУ», - сообщил телеканалу «Царьград» турецкий политолог Мехмет Перинчек.
Официальная Анкара уже выразила России глубокие соболезнования. В заявлении турецкого МИД подчеркивается, что убийство российского дипломата – общая боль двух стран.
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