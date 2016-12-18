В одной из бесед с журналистами лидер ДНР Александр Захарченко ответил на вопрос по поводу критики в свой адрес со стороны основателя бригады «Восток», лидера общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александра Ходаковского.
По словам Захарченко, они с Ходаковским якобы на Библии клялись, что не будут вредить друг другу.
«Из этого следует, что всё, что ни говорит теперь Ходаковский - чуть ли не клятвопреступление, а он (Захарченко, то есть) - эдакий страстотерпец, сносит всё, якобы, молча и с достоинством», - прокомментировала слова лидера ДНР донецкая журналистка и блогер, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди.
Она приводит текст из «Живого журнала» Ходаковского, который появился в феврале 2016 года, когда основателя «Востока», тогдашнего секретаря Совета безопасности ДНР и его соратников активно поливали грязью, а затем убрали из Народного Совета.
Так, «Скиф» (позывной Ходаковского) отмечает, что в январе 2016 года его хотели устранить и разоружить «Восток», используя ситуацию с заменой мэра Ясиноватой Юрия Яненко (соратника Ходаковского) на бывшего народного губернатора Донбасса Павла Губарева.
«Зная мой нелегкий нрав, некоторые из этих советчиков полагают, что меня можно спровоцировать на внутреннюю войну и покончить с этим надзирателем (мной), мешающим жить на широкую ногу, раз и навсегда. Я за неделю до события знал о решении заменить Яненко Губаревым, и когда день “Ч” настал, я отдал единственную команду: ни одного человека с оружием. Считаете себя правыми – собирайте гражданский актив. Я знал, что схема предполагалась простая: я поднимаю батальоны против приехавшего на скромном “ланосе” Паши и вызываю всенародный гнев и усиление причитаний о том, что “Восток” нужно разоружать. А после бы последовала попытка разоружить тех, кто с оружием в руках воспротивился бы реализации указа главы государства. Даже сейчас, после отданного вопреки законам и Конституции распоряжения закрыть общественные приемные, некоторые всерьез рассуждают о возможности внутренних военных столкновений. Это свидетельство острого дефицита вменяемых людей во власти. Ребята, окститесь, я командир спецподразделения “Альфа”, а это говорит, как минимум, о двух вещах: я правоохранитель до мозга костей и рассуждаю только как правоохранитель; а еще – я специалист деликатного профиля, как и те, кто рядом со мной, и мне не нужны батальоны, чтобы свести с кем-то счеты. Но крест на шее я не для проформы ношу», - написал Ходаковский.
Основатель «Востока» также поведал об одной из своих крайних встреч с Захарченко в 2015 году, на которой они клятвенно пообещали друг другу «не бить в спину».
«Но я повторюсь – не в нем [Захарченко] дело, а в том, что смотреть и наблюдать превращение чистого пруда в загнивающее болото не можно и не должно, - продолжает “Скиф”. - Мы боремся с тенденциями и явлениями, лежащими в далекой плоскости от тех идеалов, которые могут стать миражем, а могут – оазисом. И то, что мы активизировались – очередная баталия, цель которой – или добиться признания того, что мы строим не то, и нужно многое исправлять, пока не поздно, или уйти на высокой ноте. Пафосно слегка, но лучше погибнуть в бою, чем сдохнуть в пьяном угаре после оплакивания нереализованных замыслов. Дело в том, что сама система задумана была вполне рабочей , но реализация, как всегда – из рук вон плохо. Человеческий фактор подводит. Голодненькие, жадненькие, самолюбивенькие, слабенькие ручонки лепят куличики, из которых тщатся выложить фундамент. А закаленные и обожженные в боях и борьбе им не нужны – колят глаза их острые взгляды. Лучше без них. Не строй дом на песке – строй на камне. Дольше простоит. Это то мы и пытаемся заставить осознать тех, от кого зависит принятие решений. И это не Саня. Так причем здесь он ко мне? А с теми воевать же не станешь, - поэтому и нужно доказывать, что конкуренция этим успокоившимся местным китайским болванчикам точно не повредит. Мы запустили бесплатные маршруты, открыли отделения, начали реализацию некоторых проектов. Мы все фиксируем: во сколько нам это обходится, и когда мы по прошествии месяца предоставим отчеты – кое-кто охренеет, как недорого стоит игра в политику там, где цели нажиться нет. Вот все и забеспокоились: придется ведь под воздействием конкуренции работать, людям помогать, а не пилить выделяемые на “Донецкую Республику” деньги, отобранные у россиян, всячески завышая стоимость политических услуг».
Инди добавляет, что Ходаковский довольно щадяще высказался о Захарченко, тогда как подручные главы ДНР по его указу уже клеветали на «Восток» и изгоняли представителей «Патриотических сил Донбасса» из Народного Совета за «критику власти». Более того, имели место и откровенные угрозы физической расправы по «луганскому сценарию».
«Впрочем, Захарченко прав: делал же он это не своими руками, так что, истинно, клятв, которых он не давал, если исходить из статьи Ходаковского, он и не нарушил. Но если вернуться все к той же статье, то Ходаковский там четко обозначил суть обещания - не бить в спину. Он этого и не делает - все говорит в лицо. И всегда подчеркивает, что если Захарченко что-то будет угрожать физически, то он и "Восток" всегда станут на его защиту... даже после всего, что Захарченко "сделал" для "Востока"», - заключила Инди.
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