При поддержке ВКС России Сирийские войска стабилизировали ситуацию в районе Пальмиры, Россия помогает в организации контрнаступления, сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир, сообщает Интерфакс .

«Оставленное в Пальмире сирийскими военнослужащими незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники никакой угрозы международной коалиции представлять не может. Что действительно должно тревожить генерала Таунсенда — это недавнее разрешение конгресса США на поставку сирийским боевикам в 2017 году американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)»,— ответил Конашенков на заявление американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда о том, что оружие и комплексы ПВО, захваченные боевиками «Исламского государства» в Пальмире, «представляют угрозу для коалиции».

Напомним, боевики ИГ сосредоточили под Пальмирой ударную группировку в пять тысяч человек и взяли город штурмом. Сирийским правительственным силам не удалось удержать города, так как основные силы Асада заняты ликвидацией боевиков в Алеппо. При оставлении Пальмиры правительственные силы эвакуировали 80% мирного населения.