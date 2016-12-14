Украинские боевики расстреляли пассажирский автобус на КПП Майорск
Утром 14 декабря 2016 года украинские каратели открыли автоматный огонь по пассажирскому автобусу, направлявшемуся в Артёмовск (переименован киевской хунтой в Бахмут – прим.ред.).
Инцидент произошёл около 10-00 на КПП Майорск на украинской стороне линии разграничения. По словам депутата Народного Совета ДНР Клавдии Кульбацкой, боевики ВСУ открыли стрельбу после того, как пассажиры автобуса стали возмущаться тем, что их три часа не пропускают через КПП.
В результате один мужчина был убит на месте, другая женщина скончалась от сердечного приступа. Два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
По обыкновению, киевская хунта немедленно возложила вину за случившееся на ДНР, несмотря на тот факт, что стрельба велась на украинской стороне линии разграничения. Непосредственных свидетелей происшествия забрали боевики ВСУ, пишет ИА «Новороссия».
Отмечается также, что на место трагедии прибыли несколько карет скорой помощи из соседней Горловки, однако украинские террористы не пропустили их.
Напомним, 13 января 2015 года подобный инцидент произошёл на украинском блокпосту под Волновахой. Тогда в результате подрыва пассажирского автобуса (по одной из версий он был обстрелян, по другой – случайно подорвался на мине – прим.ред.) погибли 12 человек. Эта трагедия послужила толчком к срыву «Минска-1» и началу зимней военной кампании.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".