Сирийская армия полностью освободила восточный Алеппо от террористов
Операция по освобождению от исламистов восточной части Алеппо завершена, сообщил вечером 13 декабря 2016 года постпред России при ООН Виталий Чуркин.
Дипломат добавил, что город находится под полным контролем сирийской армии. С остававшимися в городе боевиками достигнуты договоренности о предоставлении коридора для эвакуации, передает «Царьград».
Напомним, решающий перелом в Алеппо был достигнут 6 декабря 2016 года, когда сирийская армия при поддержке Вооружённых сил России освободила от боевиков старую часть города.
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