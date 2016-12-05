Трагедия в Югре: смертельное ДТП унесло жизни 11 детей
В результате произошедшего 4 декабря 2016 года смертельного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 13 человек, в том числе 11 детей.
Трагедия произошла на автомобильной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. Направлявшийся из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск автобус с детской спортивной командой на скользкой дороге столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. По последним данным, погибли 11 детей и двое взрослых. 22 человека, из которых 16 детей и 6 взрослых, госпитализированы в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.
По факту смертельной автокатастрофы возбуждено уголовное дело. В регион экстренно вылетели председатель СКР Александр Бастрыкин и глава Минздрава Вероника Скворцова, передает телеканал «Звезда».
Добавим, что 5 декабря 2016 года в ХМАО объявлено днем траура по погибшим.
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