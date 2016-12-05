На президентских выборах в Австрии победу одержал ставленник атлантистов
В Австрии 4 декабря 2016 года состоялся третий тур президентских выборов.
За кресло главы государства боролись кандидат от ультраправой Партии свободы, евроскептик, противник нелегальной миграции и сторонник дружбы с Россией Норберт Хофер и «независимый» кандидат, бывший член партии «Зеленых», ставленник глобалистских элит Александр Ван дер Беллен.
Как сообщает телеканал «Царьград», после подсчета 99,9% бюллетеней, победа оказалась за Ван дер Белленом. Он получил 53,3% голосов. Хофера поддержали 46,7% австрийцев.
Добавим, что Норберт Хофер уже признал свое поражение и поздравил своего оппонента с победой.
«Дорогие друзья. Я хочу вас поблагодарить. Ваша поддержка была столь сильной, что мне невероятно грустно, что она не сработала. Я поздравляю Александра ван дер Беллена с успехом и прошу всех австрийцев объединиться, чтобы работать вместе. Мы все граждане одной страны, независимо от того, кому отдали свой голос. Да здравствует Австрия, наш общий дом!», - написал он в своем «Фейсбуке».
Напомним, что по итогам второго тура, который прошёл 22 мая 2016 года, Ван дер Беллен обошёл Хофера на 0,7% голосов. В результате поданного Партией свободы иска в Конституционный суд Австрии результат голосования был отменён, и назначена дата проведения третьего тура.
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