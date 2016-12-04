Под Киевом полицейские по ошибке перестреляли друг друга
В поселке Княжичи Броварского района Киевской области в ходе перестрелки в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года были убиты шестеро сотрудников новой украинской полиции.
Примечательно, что сотрудники украинского МВД выехали на задержание банды грабителей. Двое полицейских, выполнявших разведывательные функции, были задержаны представителями госслужбы охраны. Коллеги задержанных не вдаваясь в обстоятельства произошедшего недоразумения открыли огонь.
Бандитам, которых должны были задержать сотрудники украинской полиции, удалось благополучно скрыться, пишет «Комсомольская правда».
По мнению экспертов, произошедшее в Княжичах – наглядное свидетельство катастрофичного провала реформы полиции в постмайданной Украине.
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