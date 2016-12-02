Украинский военнослужащий «подарил» луганским ополченцам БМП
Защитники ЛНР 1 декабря 2016 года захватили одного пленного солдата ВСУ и боевую машину пехоты (БМП).
Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл в районе города Кировска.
Украинский военный на БМП пересек линию соприкосновения, после чего добровольно сдался бойцам Народной милиции ЛНР. Была ли это попытка прорыва или солдат ВСУ сознательно дезертировал, чтобы перейти на сторону ополчения, не уточняется.
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