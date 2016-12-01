Макеева: Либералы хотят заставить россиян платить за Крым, Донбасс и Сирию
Либеральное крыло внутри российской политической элиты пытается спекулировать на социальных проблемах, считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
«Они открывают учебник по экономике, изданный при поддержке фонда Сороса, который до сих пор в ходу в ряде российских ВУЗов. В нём в каждой главе рассказывается, что СССР распался из-за неадекватных расходов на ВПК. И это же, по мнению соросовцев, главная беда России. Вот, напоминают нам сейчас мстящие за страдальца-Улюкаева, посмотрите - уже и медицину приходится делать платной. До чего довёл кровавый милитаристский режим!», - прокомментировала эксперт прогноз либеральных экономистов из Высшей школы экономики (ВШЭ) о скорой отмене бесплатной медицины в РФ из-за дефицита бюджета.
«На личном опыте и на опыте родственников и знакомых могу сказать, что с медициной в России всё вполне нормально. 90-е позади, сейчас постепенно модернизируются медицинские учреждения и не только в мегаполисах. Не везде этот процесс идёт ровно, но это нормально. И вот как раз в тот момент, когда ситуация стала налаживаться, нам говорят: а теперь придётся платить. Мол, радовались Крыму, белым КамАЗам и успехам ВКС РФ в Сирии - теперь расплачивайте, ватники и колорады, за это. Кайтесь за то, что не поддержали "болотных" и тд.», - заявила Макеева в интервью корреспонденту телеканала «Царьград».
Политолог добавила, что ставленники глобальных финансовых элит также проводят информационно-психологическую операцию (ИПО), направленную на то, чтобы убедить людей в отсутствии в России бесплатного образования.
«Как мать троих школьниц с уверенностью опровергаю этот тезис, - отметила Макеева. - Согласно 7 статье Конституции, Россия является социальным государством. И я уверена, должна оставаться таковым как де-юре, так и де-факто».
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