Розанов: Японии следует забыть о Курилах и сосредоточиться на Микронезии
В состоявшемся 1 декабря 2016 года послании Владимира Путина Федеральному собранию глава государства четко обозначил восточный геополитический вектор страны, назвав в качестве основных партнеров Индию, Китай и Японию.
По мнению первого заместителя председателя Изборского клуба, политолога и общественного деятеля Олега Розанова, упоминание Японии стало неожиданностью, учитывая проамериканскую ориентацию этого государства и её территориальные претензии к России по вопросу Курильских островов.
«Вместо избыточного внимания к суверенной российской территории Япония могла бы направить весь свой энтузиазм на другие острова: Каролинские, Маршалловы и Марианские. Их в ходе Второй Мировой войны незаконно захватили США, а японские жители были насильно депортированы в Японию. Сейчас они формально являются территорией марионеточного государства Микронезия, которое ассоциировано с США», - отметил Розанов, комментируя возможное сближение Москвы и Токио.
Эксперт добавил, что экономическая зона Микронезии, которая сейчас в руках американцев, богата природными ресурсами.
«Не стоит ли после очередного японского напоминания о Курилах обратить внимание наших забывчивых соседей на исконные и до сих пор оккупированные японские территории? Не зря японское информагентство Киодо Цусин напечатало как-то гениальную фразу об отличии русских от японцев: “Русские до сих пор ненавидят Америку за Хиросиму и Нагасаки”», - резюмировал Розанов.
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