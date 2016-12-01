Ходаковский: Пропагандистская система ДНР боится любого инакомыслия
Задержание сотрудниками МГБ ДНР журналистов российского либерального телеканала «Дождь» и выдворение их с территории Республики не делает чести руководству ДНР, которое ранее аккредитовало их, считает донецкая журналистка и блогер, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди.
Инди приводит в своем блоге комментарии лидера «Патриотических сил Донбасса», основателя бригады «Восток», бывшего министра госбезопасности ДНР Александра Ходаковского, который общался с журналистами «Дождя» накануне их задержания.
«Если следовать моей логике, то мы слегка, ну самую малость, обгадились, - отметил Ходаковский. - Правильно сказал один российский депутат: уметь работать нужно с журналистами разных политических взглядов. Поправлюсь – за исключением явных врагов, к которым я “Дождь” не отношу. Они, скорее, спарринг партнеры, оппоненты, если хотите, на которых патриотизм оттачивает свое “Я”. Тем более, существенно замечание, что канал, финансируемый из российского госбюджета, не может быть враждебным абсолютно».
«Наша пропагандистская система настолько труслива и малоэффективна, что боится любого противника, предпочитая ему “бой с тенью”, - продолжает политик. - Но, даже вступив в беспощадную схватку с собственной тенью, она умудрилась загнать себя в угол ринга и лишила себя места для маневра. Это – ловушка, которая возникла из попытки совместить несовместимое: к телу беды и войны приживить иллюзию мира и благополучия. Стремление заглушить рокот канонады басами ночных клубов, а сцены бедствия и нищеты заретушировать мнимым достатком завсегдатаев кафе и ресторанов – заканчивается плачевно. У нас война на всех направлениях, и нужно понимать строго и серьезно это страшное обстоятельство. И если бы системная околовоенная риторика, мобилизующая и правдивая, не конкурировала бы с суррогатами искусственного мира, то и не возникала бы необходимость прятать нашу информационно-пропагандистскую инвалидную коляску (машину) от внешних воздействий».
Также Ходаковский выразил мнение, что либеральный канал «Дождь» - «тоннель в два направления». Несмотря на то, что защитников Донбасса там, как правило, называют «сепаратистами», канал активно смотрят на Украине. А значит, это дает возможность донести до украинской аудитории нашу точку зрения, услышав которую, возможно, кто-то над чем-то задумается, полагает лидер «Патриотических сил Донбасса».
«Я не боюсь полемики, мне нечего смущаться. Мы правы, а наши враги – нет. Я не штатный агент ФСБ, и не на зарплате у АП РФ. Все решения – исключительно мои и моих товарищей, все действия и поступки – следствие нашей уверенности в собственной правоте. И мне наплевать, кто захочет поговорить со мной о наших мотивах и о нас самих – лишь бы не кастрировали смысл. Поэтому я не боюсь контактов с “инакомыслящими”, и не избегаю их. А нашей системе тоже не мешало бы потренироваться, не все же воздух руками молотить. Что с того, что очереди? Война! Что с того, что жалуются? Война! Не все можно объяснить войной, и нельзя этого делать – списывать все на войну. Но объективные трудности никуда не денешь, а о субъективных – поговорим отдельно», - резюмировал военачальник.
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