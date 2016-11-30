Минусовые температуры в сочетании со снегопадом ввергли 30 ноября 2016 года Краснодарский край в инфраструктурный коллапс. Вместе с тем, накануне, метеорологи предупредили власти и населения о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с мокрым снегом.
Аэропорту пришлось внести изменения в режим работы – были задержаны несколько рейсов. Из-за непогоды были отменены занятия в 11 школах и детсадах в городе Горячий Ключ.
Также было нарушено движение поездов. Из-за снегопада задержали семь поездов сообщением Адлер — Саратов, Пермь — Адлер, Майкоп — Туапсе, Горячий Ключ — Туапсе, Туапсе — Горячий Ключ, Адлер — Краснодар, Туапсе — Белореченская. Через несколько часов движение было восстановлено.
Центр города встал во многокилометровых восьмибалльных пробках. Средняя скорость движения автотранспорта на ряде основных артерий города не превышала 5 км/ч.
Снегопад стал и причиной локальных отключений электрической энергии, которые были зафиксированы в городе. На утро 30 ноября электроснабжение кубанской столицы стабильно, за исключением локальных участков хутора Ленина и Пашковского жилого района. Последствия аварий устраняют энергетики, работающие в усиленном режиме.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".