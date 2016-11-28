В Москве 27 ноября 2016 года состоялся съезд политических эмигрантов из бывшей Украины, в работе которого приняли участия более 100 делегатов из всех регионов этой страны.
Среди организаторов мероприятия был бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Съезд принял историческую резолюцию «О будущем устройстве Украины», в рамках которой захвативший власть в результате государственного переворота 2014 года нацистский режим киевской хунты был признан преступным. Кроме того, съезд признал факт проводившейся с 1991 года политики дискриминации части граждан Украины по национальному, языковому и территориальному признаку.
Участники съезда также заявили о необходимости государственного переустройства Украины по принципу конфедерации «на основе свободного волеизъявления граждан регионов и на договорной основе» и официальном признании факта воссоединения Крыма с Российской Федерацией и государственной независимости Донецкой и Луганской народных республик в границах бывших Донецкой и Луганской областей, которые «должны определить свою судьбу самостоятельно».
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