Инди: За что либералы ненавидят Кастро и Остров Свободы?
Смерть кубинского лидера Фиделя Кастро вызвала приступ радостной истерики у либералов и сторонников американского глобализма во всем мире. Не остались в стороне и некоторые российские «публицисты» прозападного толка, ехидно поиздевавшиеся в своих бложиках над мёртвым Фиделем.
«Гиены всегда нападают на слабых или мертвых. Они, как и стервятники, настолько ничтожны сами в себе, что на большее просто не способны. А приправленные западными купюрами, они готовы искупать в дерьме кого угодно без зазрения давно проданной совести.
Да и пусть пишут. Убогим больше ничего не остается, а правду - ее не выжечь никакими словами», - считает донецкая журналистка, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди.
По мнению Инди, Кастро навсегда вошёл в историю, как человек, отстоявший суверенитет своей страны и строивший в ней справедливое общество с уважением к человеку труда.
«В понимании избалованного наслаждениями и красивой жизнью Запада Куба всегда выглядело "дешево". Бедность ее населения все эти долгие десятилетия была главным "козырем" в критике режима Кастро. Но смущала ли эта бедность самих кубинцев? И что же есть бедность в понимании их собственных национальных ценностей?
Этот маленький остров, однажды, сделав свой выбор, предпочел свободу и собственное достоинство потокам вливаемых долларов со стороны хищной Америки. Именно тогда Фидель принял историческое решение, за которое его ненавидят кубинские эмигранты в Майами и по сей день. Он предложил своему народу свой собственный курс развития Кубы, а всех несогласных (явное меньшинство, к слову) отправил "на плоту" в столь вожделенную им Америку, заявив, что назад он их больше не ждет.
А с теми, кто остался, он стал строить свой коммунистический мир с великолепной медициной, традиционными здоровыми ценностями и умением просто наслаждаться жизнью», - подчёркивает блогер из ДНР.
«Фиделю удалось сделать то, чего мы на постсоветском пространстве не смогли сделать и теперь, - продолжает Инди. - Он таким образом переформатировал общество, что врачи, полицейские, учителя и военные в нем стали считаться элитой. У этих слоев населения были самые лучшие зарплаты. Они пользовались самым большим уважением в обществе. Кубинские солдаты до сих пор считаются одними из лучших в мире, а кубинская медицина до сего дня вызывает восторг. Именно на Кубе в восьмидесятые годы уже лечили то, что в современной России и Украине не могут излечить до сих пор, а в западном мире "подлечивают" за огромные деньги без 100%-х гарантий полного выздоровления».
Журналистка уверена в том, что ненависть к Острову Свободы у западных глобалистов из-за того, что кубинцы привержены совершенно иным ценностям, и поэтому они добры, отзывчивы, жизнерадостны и куда более свободны, нежели те, кто выбрал демократию по лекалам мировых финансовых элит.
«Они - кость в горле Америки. Непокоренные. Уж сколько раз пророчила Америка смерть режиму Кастро. А сколько раз она пыталась убить его. И вовсе не зарплата, выплачиваемая его охране, спасала его сотни раз. Его каждый раз оставляла в живых верность и любовь людей, которые были рядом с ним… И когда Трамп поздравляет всю эту ликующую шваль в Майами со смертью “жестокого диктатора”, - именно тогда он еще раз показывает всему миру, насколько низко пал Запад в своем моральном облике. Насколько Куба лучше их. Насколько они все до сих пор боятся даже тени уже мертвого Фиделя. Им страшно. Из печи, в которой будет кремирован великий кубинский лидер, даже и оттуда пламя вынесет этот дух кубинской Свободы, который пиндосам никогда не обуздать», - резюмирует Инди.
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