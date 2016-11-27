Бойцами Вооружённых сил ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Инцидент произошёл 26 ноября 2016 года в районе населённого пункта Новотроицкое южнее Донецка. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ДРГ из состава 3-го батальона 30-й отдельной мехбригады карателей потеряла ориентировку в тумане и вышла на позиции защитников Донбасса. В ходе боестолкновения двое украинских боевиков были убиты, трое получили ранения, передаёт ИА «Новороссия».
Также сообщается об уничтожении пяти украинских экстремистов при попытке прорыва фронта на юге ДНР.
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