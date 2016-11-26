В Гаване около 22 часов 30 минут 25 ноября 2016 (6 часов 30 минут 26 ноября по московскому времени) на 91-м году жизни ушёл из жизни лидер Кубинской революции Фидель Кастро.
Как заявил брат и преемник покойного на посту председателя Государственного совета Кубы и лидера Коммунистической партии Рауль Кастро, тело Фиделя, согласно его воле, будет кремировано.
В 1952 году 25-летний Фидель Кастро возглавил борьбу против проамериканского режима Батисты. После нескольких лет партизанской войны 1 января 1959 года революционные повстанцы во главе с братьями Кастро и легендарным Че Геварой вошли в Гавану, положив начало новой социалистической эпохе в истории этого латиноамериканского государства.
Добавим, что Фидель Кастро до конца своих дней оставался настоящим другом и союзником как Советского Союза, так и его правопреемницы Российской Федерации. Редакция портала «Евразия» разделяет горечь утраты вместе со всем кубинским народом и призывает жителей острова Свободы продолжить дело своего ушедшего в бессмертие лидера.
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