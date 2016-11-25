Ходаковский: Русское восстание стало победой Духа (ВИДЕО)
Восстание в Донбассе пробудило в людях дух самоорганизации во имя строительства нового справедливого общества. Помимо обороны Республики от внешнего врага, защитники Донбасса противостояли бандитизму и наркоторговле, отметил лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский в беседе с историком и общественным деятелем, членом Изборского клуба Александром Нотиным.
«Никто не заставлял ополченцев объединяться в подразделения и патрулировать районы. Они не только думали, как врага остановить, но и делали, как им казалось, задел на будущее, чтобы потом, то общество, которое они будут формировать, носило здоровое начало, - заявил Ходаковский. - Самое интересное, что это было настолько эффективно, что вся система власти, которая существовала до того была не в состоянии дать даже сопоставимых показателей. Люди приезжали на рынки и закрывали точки, которые торговали допоздна водкой. Они знали, где в какой подворотне притон, где торгуют наркотиками. Люди сами показывали, приводили за руку – и эти точки закрывались. Все это системно изгонялось с территории. Никто не церемонился, зверств и жестокости не было, конечно, но никакого пиетета ко всему этому нездоровому не было».
Лидер «Патриотических сил Донбасса» уверен, что такого подъема не могло бы произойти, если бы в людях не было веры в Бога и понимания Правды.
«Когда разрушилась система, когда те, кто сверху довлеют и распоряжаются режимом жизни, вся эта надстройка просто исчезла, сбежала, общество обнаружило само себя, какое оно есть. Разделенное и расслоенное по состоянию духа. Одни воспользовались ситуацией для своих целей, другие носили в себе постоянный потенциал что-то строить и созидать. И они руководствовались очень сильными, жизнеутверждающими мотивами. Я видел этих людей, я видел эти лица, многие до сих пор продолжают воевать. Это очень светлые люди», - заключил Ходаковский.
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