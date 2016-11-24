Встреча избранного президента США с американскими медиаменеджерами стала «сущим кошмаром» для последних, утверждает The New York Post со ссылкой на собственные источники.

«Телевизионные руководители и телеведущие пришли, рассчитывая обсудить возможности доступа к президентской администрации, но вместо этого они попали под фирменную раздачу Трампа», — цитирует издание неназванного собеседника.

На встрече было от 30 до 40 человек, среди которых были первые лица компаний NBC, Fox News, CNN, CBS и MSNBC.

«Трамп твердил: "Мы сидим в комнате, полной лжецов, (представителей) продажных и необъективных СМИ, которые ошибались во всем". Эти слова были адресованы всем присутствующим. Он назвал Джеффа Цукера (президент CNN Worldwide — ред.) по имени и сказал, что CNN — это сеть лжецов, и все там врут», — рассказал другой источник издания.

«Я ненавижу твою сеть! – предъявил 45-й избранный президент США главе CNN Джеффу Цукеру. – Каждый на CNN – лжец, CNN – сеть лжецов, тебе должно быть стыдно!»