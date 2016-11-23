Руслан Осташко, главный редактор информационного портала PolitRussia рассказал в интервью изданию «ПолитНавигатор» о своем видении будущего Украины. По его словам, этой стране еще предстоят метаморфозы, в том числе новая смена власти.

Эксперт выразил мнение о том, что безвизового режима Украина все-таки не дождется, так как это крайне невыгодно Европе. Она, по словам редактора, просто не справится с новым потоком беженцев.

«Реальное перемирие невозможно по одной простой причине, что Порошенко не контролирует на 100% вооруженные формирования, находящиеся на границе. Потому что там есть различные батальоны, которые подчиняются тем, кто им платит заработную плату. Это не всегда государство Украина. Если даже это государство Украина, то это не всегда люди, которые контролируются Порошенко. Если бы Порошенко все контролировал, перемирие было бы уже давно… Порошенко, скорее всего, до конца 2017 года не досидит», - заявил Руслан Осташенко.