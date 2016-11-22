Правительство Японии может начать консультации с Россией по вопросу совместной экономической деятельности на южных островах Курильской гряды в случае разрешения вопроса об их принадлежности, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько источников в дипломатических кругах.

Напомним, что ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга отказался комментировать вопрос о совместной экономической деятельности двух стран на Курильских островах, отметив однако, что Токио по прежнему претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Президент России Владимир Путин, по итогам работы саммита АТЭС повторил, что Курильские острова на сегодня являются суверенной территорией России, но Москва готова вести диалог с Токио.