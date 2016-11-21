В Крыму украинскими диверсантами похищены двое российских военнослужащих
Двое российских военнослужащих-контрактников были похищены боевиками СБУ на территории Республики Крым и незаконно вывезены на территорию подконтрольной киевской хунте Николаевской области, сообщает ИА Regnum.
Как отметили в Минобороны России, прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант-контрактник Баранов Александр Вячеславович были захвачены украинскими диверсантами 20 ноября 2016 года около 13-00 по московскому времени.
В военном ведомстве опасаются, что в отношении Одинцова и Баранова будут сфабрикованы уголовные дела о якобы совершенных ими против Украины преступлениях и применены методы физического и психологического воздействия.
«Считаем данные действия украинских спецслужб в отношении российских граждан очередной грубой провокацией и требуем их немедленного возвращения на территорию Российской Федерации», - говорится в заявлении Минобороны РФ.
Напомним, 7 августа 2016 года проникшие в Крым украинские террористы застрелили двоих военнослужащих Вооружённых сил РФ, прежде чем были нейтрализованы.
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