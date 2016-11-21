В третью годовщину со дня начала т.н. евромайдана украинские неонацисты устроили беспорядки в центре Киева.
Боевики запрещённых в России террористических группировок «Азов» и «Правый сектор» прошли маршем по центральным улицам столицы бывшей Украины и разгромили офис партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука и сожгли отделение «Сбербанка России», сообщает телеканал «Звезда».
По информации с мест событий, радикалы начали жечь покрышки. Между ними и сотрудниками полиции произошли столкновения.
Отмечается также, что киевская хунта уже объявила действия нацистов в честь третьей годовщины начала майдана частью секретного российского плана «Шатун» по дестабилизации обстановки на Украине. Радикалы, в свою очередь, обвиняют хунту и Порошенко в невыполнении предвыборных обещаний и предательстве интересов тех, кто якобы привел их к власти.
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