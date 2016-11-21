На сегодняшний день Курильские острова являются суверенной территорией России, однако Москва готова вести диалог с Токио, заявил президент России на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме, сообщает НТВ .

«То, что касается Курильских островов, — это результат Второй мировой войны, и мы считаем, что это на сегодняшний день суверенная российская территория, закрепленная в международных документах. Но мы готовы вести диалог с нашими японскими партнерами, мы говорим о том, что различные варианты возможны», - заявил президент РФ, Владимир Путин.

Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.