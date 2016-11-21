Несломленные харьковчане спели на Южном вокзале песню из советского кинофильма (ВИДЕО)
Еще один из временно оккупированных киевской хунтой центров Новороссии присоединился к песенному флешмобу, который уже успели назвать одной из форм сопротивления нацистскому режиму.
Десятки харьковчан исполнили 20 ноября 2016 года на Южном вокзале города песню «Старый клён» из популярного советского кинофильма «Девчата», передаёт ИА «Новороссия».
Идея песенного флешмоба возникла в Запорожье, где 13 ноября 83 студента музыкального училища исполнили песню «Родная улица» из советского кинофильма «Весна на Заречной улице». По мнению многих экспертов, в условиях агрессивной тотальной политики десоветизации, проводимой нацистской хунтой, подобного рода акции сродни подвигу.
Так, по словам донецкой журналистки, активистки общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Нади Инди, «не все имеют отвагу взять оружие и защищать свои убеждения на передовой; не все могут быть героями, но все могут быть порядочными и достойными своей великой истории людьми». С её точки зрения, неучастие в подлости - это уже героизм. «А в наше сумасшедшее, одичалое и безумное время такие флешмобы - это уже почти подвиг», - подчеркнула Инди.
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