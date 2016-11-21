Бывший президент Украины Виктор Янукович признал причастность Соединённых Штатов Америки к организации евромайдана.
По его словам, сценарий госпереворота был подготовлен заранее, и его реализация не зависела от действий законной киевской власти, а соглашение о евроассоциации стало лишь поводом, сообщает телеканал «Звезда».
«Я подписал протокол, но немного позже я понял, что, какой бы протокол мы не подписали, сценарий захвата власти и государственного переворота был запланирован и неизбежен, - отметил свергнутый украинский лидер. - То есть фактически это не зависело от наших действий».
Янукович подчеркнул, что активное участие в событиях принимал американский политический истеблишмент в лице вице-президента США Джозефа Байдена и помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, что недопустимо. По мнению бывшего президента Украины, сложно себе представить, чтобы посол какой-либо страны раздавал печенье протестующим в Фергюсоне и обвинял во всем американских полицейских. Вместе с тем, США именно так поступили с Украиной, подытожил Янукович.
Отметим, что 21 ноября 2016 года – третья годовщина со дня начала неонацистского евромайдана в Киеве, закончившегося государственным переворотом и приходом к власти проамериканской хунты.
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