Ходаковский и Нотин обсудят духовный подъем в эпицентре войны (ВИДЕО)
Скайп-конференция Москва-Донбасс с участием лидера «Патриотических сил Донбасса», основателя и командира бригады «Восток» Александра Ходаковского и русского общественного деятеля, историка, члена Изборского клуба Александра Нотина состоится 22 ноября 2016 года.
Темой обсуждения станет православное возрождение на воюющем Донбассе, причины духовного подъёма в эпицентре войны, сообщает «Бригада “Восток” – Патриотические силы Донбасса».
Трансляция будет доступна на платформе интернет-канала «Диалог». Начало: 19-00.
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