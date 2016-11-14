В Республике Молдова 13 ноября 2016 года состоялся второй тур президентских выборов.
По данным ЦИК страны, с большим отрывом лидирует кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. После обработки ¾ бюллетеней он набирает 57,25%. Его соперник – представитель прозападной политической силы «Действие и солидарность» Майя Санду заручилась поддержкой 42,75% избирателей, сообщает «Российская Газета».
Отметим, что в первом туре, который прошёл 30 октября 2016 года, не скрывающий своих симпатий к России Додон набрал 48% голосов, тогда как за Санду проголосовали 38,7% избирателей.
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