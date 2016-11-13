Президент США Барак Обама в ходе своего предстоящего визита в Афины потребует от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса закрыть порты для кораблей ВМФ России. Помимо этого действующий президент США призовет Грецию проголосовать в декабре за введение новых антироссийских санкций и поддержать отмену «незаконного» вето на вступление бывшей югославской республики Македония в НАТО, сообщает Комменрсант.ру

Эксперт по геополитике Николай Соколов считает, что желание Барака Обамы закрыть греческие порты для водного транспорта ВМФ России — игра против новоизбранного президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении LIFE.

— Трамп объявил, что улучшит отношения с Россией, и в это самое время проводится действие, которое загоняет ситуацию в тупик, — сказал Соколов Лайфу.

Специалист считает, что отсутствие доступа к греческим пристаням не приведёт к реальному изменению военной ситуации, это никому не нужно.