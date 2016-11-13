Барак Обама попросит Грецию закрыть для российских кораблей порты
Президент США Барак Обама в ходе своего предстоящего визита в Афины потребует от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса закрыть порты для кораблей ВМФ России. Помимо этого действующий президент США призовет Грецию проголосовать в декабре за введение новых антироссийских санкций и поддержать отмену «незаконного» вето на вступление бывшей югославской республики Македония в НАТО, сообщает Комменрсант.ру
Эксперт по геополитике Николай Соколов считает, что желание Барака Обамы закрыть греческие порты для водного транспорта ВМФ России — игра против новоизбранного президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении LIFE.
— Трамп объявил, что улучшит отношения с Россией, и в это самое время проводится действие, которое загоняет ситуацию в тупик, — сказал Соколов Лайфу.
Специалист считает, что отсутствие доступа к греческим пристаням не приведёт к реальному изменению военной ситуации, это никому не нужно.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".