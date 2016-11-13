Сотрудники МГБ ДНР задержали украинских нацистов, причастных к убийству «Моторолы»
Сотрудники МГБ ДНР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 11 ноября 2016 года задержали шестерых участников украинской неонацистской группировки Misanthropic Division.
Задержанные нацисты поддерживали тесные контакты с СБУ и занимались диверсионной деятельностью на территории Донецкой Народной Республики. В частности, они были причастны к организации теракта 16 октября 2016 года, в результате которого погиб командир батальона «Спарта», Герой ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным «Моторола» .
«МГБ республики проводятся мероприятия по документированию роли каждого из участников в противоправной деятельности, в том числе попыток дестабилизации ситуации в ДНР и ЛНР, предпринимаемых украинскими националистами по заданию первого заместителя председателя СБУ – руководителя антитеррористического центра генерал-полковника Виталия Маликова и начальника УСБУ по “Донецкой области” Александра Куца», - цитирует официальное сообщение спецслужб ДНР ИА «Новороссия».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".