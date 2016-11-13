Нотин: Киевская хунта боится ослабления Запада (ВИДЕО)
Нацистский режим на Украине держится исключительно за счёт военной истерии и финансовой поддержки Запада, уверен историк и общественный деятель, член Изборского клуба Александр Нотин.
В случае ослабления Запада и обращения его к внутренним проблемам, что декларирует в своей предвыборной программе кандидат в президенты США Дональд Трамп, киевский режим падёт, полагает эксперт.
«Самое страшное для киевского режима - это ослабление Запада. Мы сейчас наблюдаем тотальное сквозное ослабление Запада, прежде всего изнутри, со стороны поверженных и пораженных грехом общественных институтов и структур. И этот момент сейчас скажется. Потому что, как только Запад ослабеет, в силу своей природы он повернется к своим собственным нуждам… С другой стороны, Европа, которая уже начинает хлебать свои колониальные грехи, платить по старым колониальным векселям. Мы им ничего плохого не желаем, но исторический процесс – это странная штука. Иногда вроде 200 лет назад они нагрешили, а платить приходится сейчас. Киев держится исключительно на военной истерии и на тех вливаниях, которые Запад ему периодически бросает. Чуть-чуть ослабеет “рука дающего” и, я вас уверяю, под собственной тяжестью этот режим тут же рухнет», - заявил Нотин в ходе состоявшейся 8 ноября 2016 года скайп-конференции с лидером «Патриотических сил Донбасса», военно-политическим и общественным деятелем Донецкой Народной Республики Александром Ходаковским.
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