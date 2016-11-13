Ходаковский: Позиция УПЦ МП отталкивает украинцев от Русского Мира (ВИДЕО)
В происходящем на бывшей Украине конфликте Украинская Православная Церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заняла молчаливую позицию, тем самым, по сути, оттолкнув многих жителей Украины от Русского Мира. Такую точку зрения высказал лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в ходе диалога с русским историком и общественным деятелем, членом Изборского клуба Александром Нотиным.
«Вот украинцы в основном православные, прихожане Московского патриархата. Если Церковь открыто выскажет поддержку тем настроениям и движению, которое сконцентрировано на Востоке Украины, то пострадает очень много православного люда и будет усилено давление на церковь, - отметил Ходаковский. - Пострадают русские святыни, которые находятся и на Западной Украине, и в Киеве. Это уже не раз проявлялось, есть целые общины, которые объединяются, чтобы защитить наше духовное достояние. Но УПЦ МП скована в возможностях, с одной стороны, с другой – очень многие ее иерархи сами пребывают в сомнении, а правильно ли то, что происходит? Соответственно, даже верующие люди, которые ходят в храмы и которые, казалось бы, должны стать молитвенной основной этой борьбы, пребывают в смятении, так как их пастыри молчат. Не каждый может воевать, не каждый может молиться, как делают это монахи».
«Русская Православная Церковь Московского патриархата на Украине вынуждена молчать. Если через этот источник, очень мощный источник русский православный человек получает свое духовное напутствие и благословение, то украинский православный человек, являющийся, по сути, те же русским, это благословение не получает. И позицию церкви определяет во многом этот перекос, который произошел в сознании украинца, которой по своей сути-то - русский человек, он и говорит на русском языке. И в церкви он говорит на русском языке, и слушает службу на старославянском – на общем для нас всех языке. И вот этот украинский человек, который вчера еще четко идентифицировал себя как почти что русского человека, за исключением некоторых паспортных данных, может быть, цвета паспорта, эфемерной границы, административных каких-то вопросов, сегодня начинает потихоньку предавать этот Русский мир, частью которого является. Это очень резкое слово – “предавать”, но по-другому это не назовешь. Потому что сначала своим молчанием он попускает то, что происходит на наших границах, а иногда даже и содействует АТО – достаточно циничной антитеррористической операции, которая против нас проводится», - полагает военно-политический деятель ДНР.
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