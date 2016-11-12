Инди: Пустые заявления Захарченко дискредитируют и его, и Республику (ВИДЕО)
Обстрелы населенных пунктов Донбасса украинской артиллерией не прекращаются. В свою очередь, руководство ДНР, несмотря на громкие заявления о возможном наступлении, продолжает следовать Минским соглашениям и ничего не предпринимает. У жителей Донецкой Народной Республики это начинает вызывать раздражение.
«Но так как, всё же, склерозом ни я, ни дончане, не страдаем, то на мгновение вспоминаю о государе всея ДНР Александре Захарченко, который не так давно, в порыве очередного праведного гнева уже в стотысячный раз пообещал полномасштабное наступление на этих "противных укропов", в случае если они, негодяи эдакие, во всё тот же стотысячный раз не прекратят обстреливать Донбасс», - пишет в своем блоге журналистка, активистка «Патриотических сил Донбасса» Надя Инди.
По её словам, постоянные громкие заявления Захарченко, которые на деле ничем не подкреплены, дискредитируют руководство Республики и саму Республику в глазах народа.
«Но, кроме того, что народ Донбасса склерозом не страдает, он еще, в целом, и не глуп: все здесь прекрасно понимают, где на Руси-Матушке нынче принимаются решения о наступлениях или ненаступлениях, ну и так далее, - продолжает блогер. - Потому, подобные заявления со стороны Захарченко выглядят, по меньшей мере, голословно. Особенно, когда звучат во все тот же треклятый стотысячный раз. Я понимаю, государь возмущен. Я понимаю, что надо же как-то повышать резко падающий рейтинг. Но эти дурацкие заявления в духе "мы вернем Славянск", "мы пойдем на Киев", "мы после еще одного обстрела точно-точно пойдем в наступление" на протяжении двух лет уже как-то начинают утомлять и даже слегка раздражать, не будучи подкрепляемыми реальными действиями».
«А ведь всё на самом деле намного проще: не можешь дать команду идти армии в наступление - молчи, не болтай "почём зря". Народ не глуп, и понимает, что от тебя мало что зависит. Собственно, в этом нет ничего постыдного, - уж такова нынешняя реальность Донбасса. Куда постыдней кидать слова на ветер и выглядеть балаболом, с которого посмеиваются уже все кому не лень… Я понимаю, что в "запале" Александр Владимирович любит наговорить громких и многообещающих фраз, но, по большому счету, чести ему это не делает. Ибо ни одно из его громких заявлений конкретным действием пока еще подкреплено не было. А значит, не делает это чести и Республике. Вот в чём беда», - заключает Инди.
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