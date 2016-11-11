Госпредприятие "Антонов" сообщило, что 10 ноября 2016 года в аэропорту немецкого города Лейпциг после заруливания самолета Ан-225 "Мрия" на стоянку, при выключении двигателей "в процессе выбега роторов на втором двигателе произошел краткосрочный (в течение 15-16 секунд) выброс пламени", сообщает РИА Новости .

Причиной возгорания двигателя крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" стала негерметичность клапана. Дефект уже устранен и самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, так же сообщило предприятие.

Самолет Ан-225 «Мрия» был спроектирован для перевозки грузов весом до 250 тонн. При размахе крыла 88,4 метра и длине корпуса 84 метра «Мрия» является самым большим самолетом в мире.