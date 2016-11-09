Коваленко: В лице Трампа победил правоконсервативный интернационал
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может иметь немало измерений и неожиданных результатов, поэтому от шапкозакидательских настроений следует воздержаться. Вместе с тем, она может положить конец либеральному глобализму, считает политолог, главный редактор ИА «Новороссия»Андрей Коваленко.
Эксперт акцентирует внимание на трёх наиболее значимых аспектах исхода предвыборной гонки в Соединённых Штатах. Первый аспект заключается во влиянии победы Трампа на внутреннюю политику в США. В отдельных штатах сторонники Клинтон уже строили беспорядки и поджоги машин. Не исключено, что градус противостояния может вылиться в некоторое подобие киевского Майдана с учетом того, что такой рекордной явки на выборах не было уже почти полвека, прогнозирует политолог.
Второй аспект, по словам Коваленко, заключается в поражении либеральных глобалистов, которое всерьез обеспокоило их марионеток в странах Евросоюза. Так, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт призвал европейцев «затянуть пояса безопасности» и назвал 2016 год «годом двойной катастрофы для Запада», первая из которых Brexit.
Наконец, третий аспект – это последствия победы Трампа для России и Южной России, которую по недоразумению называют Украиной, отмечает Коваленко. «Победа Трампа — это безусловная победа пока никак не оформленного правоконсервативного интернационала во главе с Путиным. Именно правоконсервативного и именно с неформальным лидерством Путина. Кто этого не понимает или отказывается понимать, расписывается в собственной профнепригодности как аналитик. Практически весь спектр правых евроскептиков Старого Света от британской UKIP и французского “Национального фронта” до венгерской Jobbik и немецкой AFD (“Альтернатива для Германии”) поддерживает Путина как неформального авторитета и лидера. Поддерживают в своей массе политику Владимира Путина и те, кого в самих Штатах принято называть WASP — белые англосаксонские протестанты. Хотя о поддержке неоконсервативного крыла республиканцев говорить, конечно, преждевременно. Другими словами, для России это сулит как минимум выстраиванием рациональных и взвешенных отношений, а для Украины… Увы. Против Киева играет и тот факт, что Порошенко, министр иностранных дел Климкин и многие другие неоднократно отметились нелестными высказываниями в адрес Трампа. Последний в ответ говорил о свершившемся выборе крымчан», - высказал свою точку зрения Коваленко.
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