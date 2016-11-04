Война компроматов накануне намеченных на 8 ноября 2016 года президентских выборов в США набирает обороты. Так глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса Майкл Маккол обвинил кандидата от Демократической партии, бывшего госекретаря Хиллари Клинтон в государственной измене.
При этом Маккол сослался на директора ФБР Джеймса Коми, который заявил, что иностранные разведки получали доступ к секретной информации через частный сервер Клинтон, сообщает РИА Новости.
«Она предоставила ее нашим врагам, и теперь они обладают этой очень чувствительной информацией, что угрожает не только ей и национальной безопасности, но и мужчинам и женщинам, которые служат за рубежом», - отметил конгрессмен.
Вместе с тем, в преддверии 8 ноября, ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон в связи с так называемым «почтовым скандалом».
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