В столице России открыт памятник князю Владимиру - крестителю Руси
В центре Москвы на Боровицкой площади торжественно открыт памятник русскому князю Владимиру Святославичу, совершившему в 988 году крещение Руси.
В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие первые лица государства – президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский. Чин освящения памятника совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
По словам Владимира Путина, открытие памятника князю Владимиру в День народного единства является символичным, так как крещение Руси является «общим духовным истоком для народов России, Белоруссии, Украины».
Президент призвал соотечественников «вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории», передаёт «Вечерняя Москва».
Отметим, что 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Данный праздник был установлен в 2005 году в память освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году.
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