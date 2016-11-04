Ходаковский: Идеология усугубит раскол в обществе (ВИДЕО)
На текущем этапе существования Донецкой Народной Республики говорить о какой-либо конкретной доминирующей идеологии несвоевременно, полагает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
По мнению политика, объединяющим началом сейчас служит то, что лежит вне идеологической плоскости, а именно направление, вектор, цель которого стать общим пространством с Россией.
«Идеология – это нечто ограничивающие, это коридор, по которому нужно будет развиваться, ему следовать, за каждым актом выработки идеологической концепции следует затем серьезная административная работа, нужно подстраивать образовательный, медийный процессы под эту идеологию. К любой идеологии нужно подходить системно и тотально, иначе она не приживется», - высказал свою точку зрения Ходаковский в рамках состоявшейся 1 ноября 2016 года скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой.
Лидер «Патриотических сил Донбасса» выразил опасения, что установление определенной идеологии разобщит и без того нестройные ряды сторонников ДНР.
«Сейчас, пока верстается модель политического существования на будущее, вообще бессмысленно говорить о какой-либо идеологии. Я считаю, если сейчас взять за основу какую-либо конкретную идеологию – правую или левую, то это добавит разобщенности», - отметил военно-политический деятель ДНР.
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