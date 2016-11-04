Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж считает невозможной победу на президентских выборах в США кандидата-республиканца Дональда Трампа.
По его словам, против Трампа работает сейчас вся американская пропагандистская машина.
«Вокруг Хиллари Клинтон объединились слишком многие. Включая масс-медиа, владельцев СМИ, и самих журналистов», - отметил Ассанж.
Создатель WikiLeaks также представил доказательства, свидетельствующие о причастности Хиллари Клинтон к созданию и финансированию запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ), которое осуществлялось через Саудовскую Аравию и Катар, пишет Российская газета.
Напомним, что президентские выборы в Соединённых Штатах пройдут 8 ноября 2016 года.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".