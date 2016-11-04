Влиятельное российское информационное издание «Комсомольская правда» опубликовало 3 ноября 2016 года статью «Генпрокуратура двойного подчинения», в которой содержатся материалы, свидетельствующие о связях главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого и подконтрольной ему генеральной прокуратуры ЛНР с Украиной.
Авторы статьи указывают на факт устранения Плотницким своих недавних соратников – авторитетных в Луганске героев Русской Весны Геннадия Цыпкалова и Алексея Карякина. При этом бывший премьер-министр ЛНР Цыпкалов погиб 24 сентября 2016 года после ареста по обвинению в государственном перевороте (по официальной версии, якобы покончил жизнь самоубийством – прим.ред.), а Карякин, снятый в марте 2016 года с должности председателя Народного Совета ЛНР, которую он занимал с момента образования Республики, был объявлен в розыск.
«В Луганске уверены, что ключевые сотрудники генпрокуратуры работают на два лагеря – и лично на Главу Плотницкого, и на Украину. А некоторые полагают, что это и вовсе одно и тоже», - пишут авторы статьи.
Журналисты обращают внимание на тот факт, что допрос Цыпкалова, после которого его якобы нашли повешенным, производили сотрудники генпрокуратуры и личные охранники Плотницкого. Вскоре после этого, аудиозапись допроса появилась в руках СБУ. Также как и ранее материалы о возбуждении уголовного дела в отношении Карякина оказались в руках спецслужб киевской хунты.
Авторы статьи подозревают, что с Киевом непосредственно связаны начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР Сергей Рахно, который по некоторой информации, даже успел принять участие в карательной операции в Донбассе, а также… сам Игорь Плотницкий, поддерживающий тесные контакты с украинским олигархом Сергеем Курченко. По имеющимся данным, своего рода «финансовой прокладкой» между Плотницким и Курченко являлся советник главы ЛНР по юридическим вопросам Дмитрий Каргаев, застреленный в подъезде собственного дома в Луганске в марте 2016 года.
«То есть украинский олигарх Курченко в связке с проукраинской генпрокуратурой становятся главными союзниками Главы ЛНР Плотницкого, заменяя уважаемых и пользующихся доверием в Луганске Цыпкалова, Карякина и других людей, которые могли бы как минимум остановить вредные для республики процессы, а возможно и заменить самого Плотницкого. Что Луганск имеет в итоге? Абсолютно стерильное политическое пространство. Теневая экономика, работающая на Украину в интересах Курченко, как результат - цены в Луганске выше соседних донецких, а зарплаты ниже. Ликвидация ключевых военных командиров, как результат – обезглавленная армия. Все это можно назвать диверсионной работой целой группы людей в интересах вражеского государства», - делают вывод авторы статьи в «Комсомольской правде».
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