Захарченко пообещал приехать в Киев, чтобы решить вопрос передачи Дебальцево
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко прокомментировал требования киевской хунты вернуть под контроль ВСУ Дебальцево.
Донецкий лидер посоветовал украинским террористам забыть о Дебальцево и о ДНР в целом, передаёт ИА «Новороссия».
«Скажу резко — они замучаются Дебальцево получать обратно. Если не хватило в 2015 году сил и средств удержать, пусть лучше думают, когда Захарченко будет в Киеве. Дебальцево не их и никогда не будет», - заявил глава ДНР.
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