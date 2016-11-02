Раста: Украинский террор остановит лишь справедливое возмездие
Украина совершает все новые и новые террористические акты против населения Донецкой Народной Республики. Теракт в жилом доме в центре Донецка, жертвой которого стали командир батальона «Спарта» Арсен «Моторола» Павлов и его охранник, обстрел Макеевки и прочие более мелкие провокации стали возможны вследствие безнаказанности их организаторов и исполнителей, считает блогер и публицист, доброволец армии Новороссии Павел «Шекспир» Раста.
«И в самом деле, а где наш ответ? Нет, разумеется, я сейчас не имею в виду угрозу взять Киев. Я по-прежнему верю и знаю, что рано или поздно мы его возьмём. Что наши танки ещё проедут и по Киеву, и по Львову, и по Виннице. Хотя бы даже просто потому, что иначе эту войну не закончить. Иначе она неизбежно станет похожа на ту войну, которую Испания вела во Фландрии несколько столетий назад - она длилась 80 лет и ничем хорошим не окончилась. Причём, это в самом лучшем случае. Настолько "лучшем", что его вероятность находится почти на грани фантастики. Иные варианты ещё менее симпатичны. Но сейчас, в данный момент времени, говорить о подобных военных операциях, мягко говоря, не вполне серьёзно. И я сейчас говорю об ответе иного рода», - пишет Раста.
Доброволец задается вопросом, почему преступления киевских террористов остаются безнаказанными и не несут за собой справедливое возмездие. «Почему только Донбасс хоронит своих героев? Почему только в Донецке скорбят? Почему этого не происходит в Киеве, Львове и Виннице? Потому, что единственный адекватный способ ответа на такие акты террора - это возмездие. В прямом смысле слова», - убежден «Шекспир».
Он приводит в пример политику Израиля по отношению к арабским террористам после резни на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В течение нескольких лет «Моссад» произвел по всему миру несколько спецопераций, уничтожив всех причастных к убийству израильских спортсменов.
«К Израилю, его политике и его населению можно относиться как угодно. Но нельзя не уважать этот пример, - считает Раста. - Нельзя сказать, что после этого теракты прекратились. Они и не прекратятся до конца - та страна ведёт войну на выживание. Но нельзя не сказать и другого: если бы тогда, в 1972 году они не наплевали на "мнение цивилизованного мирового сообщества" и не начали осуществлять возмездие, не считаясь ни с какими издержками, то Израиль просто утонул бы в терроре. И вполне вероятно, что уже бы не существовал».
«Так что же мешает начать осуществлять подобное возмездие нам? Персонально дотягиваться до тех, кто совершает теракты в центре Донецка и расстреливает мирных людей из 220-х гаубиц. Или осуществлять неперсонализированные акты возмездия того же рода, скажем, против известных бандеровцев. Вопрос, повисающий в воздухе… Знаете, я почти уверен, что на "великих укров" вполне способна подействовать даже сама угроза подобного возмездия. Только РЕАЛЬНАЯ угроза, а не "101-е серьёзное китайское предупреждение". Потому, что на самом деле наш враг - труслив. Бандеровцы всегда были замечательными карателями. Они могут блестяще вырезать мирное население, проводить зачистки и расстреливать гражданские объекты. Но только до того момента, пока не столкнутся с перспективой возмездия или не увидят того, кто может дать им отпор. И сейчас они ведут себя таким образом лишь потому, что чувствуют себя тем самым малолетним хулиганом, который борзеет, точно зная, что за углом ожидают "старшие товарищи". Но насколько же отрезвляюще действует на таких персонажей угроза наказания за их борзоту. Тем более, если это наказание - смерть. Но если наказания нет раз за разом, то вероятность чего выше: что всё это каким-то чудом прекратится само собой, или что их потянет на новые, ещё более выдающиеся подвиги? Или наши великие стратеги ждут того волнительного момента, пока врагу станет скучно убивать? Вы этого ждёте, граждане? А ведь те персонажи даже не особо скрываются. Имена и адреса всех командиров батарей, обстреливающих мирные города, известны давно и подробно. Но пока что для них каждый такой обстрел заканчивается лишь тем, что с республиканского экрана их в очередной раз называет военными преступниками грустное лицо в подполковничьих погонах, вяло перечисляющее их новые грехи. Каков результат? Спросите у жителей Макеевки или у близких Моторолы.
Террористическую войну, ведущуюся против народа Республик, может остановить только возмездие. Это факт, подтверждённый мировой практикой. Оно же может, как ничто другое, поднять боевой дух этого народа, отчётливо устающего от подобной безнаказанности. Так почему же возмездия нет? Вопрос, повисающий в воздухе», - заключает блогер.
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