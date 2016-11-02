Гендерный фашизм: в Англии у родителей отобрали дочь за запрет на смену пола
14-летнюю девочку изъяли из семьи за родительский запрет на смену пола.
Инцидент произошёл в Англии. Так, в государственной английской школе детям прививали необходимость смены пола как одной из форм обретения свободы от родителей. После того, как родители одной из девочек возмутились происходящим и запретили ребенку делать операцию по смене пола, ювенальщики по требованию школы забрали девочку у родителей и поместили её в клинику «Тависток», занимающуюся внедрением гендерной идеологии.
«Девочку, помещенную в Тависток, непременно “превратят” в мальчика. Идеологи Тавистока рьяно отрицают “право родителей на воспитание” своих собственных детей. Так называемая “ювенальная юстиция” или – технология принудительного разлучения детей с кровными родителями тоже придумана и разработана в Тавистоке. Для чего? Для поистине “великой тавистокской” цели – построения “нового” человечества из отобранных детей, как объявляли ее авторы. А на самом деле речь идет ни о чем ином как об “истреблении” наших детей и уничтожении человечества на Земле. Конечно, этот отобранный ребенок с изуродованным телом – погибнет. Но об этом уже не говорится в этой статье. Увы, “гендеризм” и гендерная идеология – это тот же фашизм, но на новом витке его развития. Но если фашизм “планировал” построить гитлер-империю, то “гендерфашизм” запланировал “стереть с лица Земли” все человечество. Родители раньше ученых, историков, социологов, антропологов, психологов, политиков и военных ощутили опасность этого разрушительного “концепта” под названием “гендерный мейнстрим”. Но одним родителям не справиться с этой “чумой” третьего тысячелетия», - пишет портал «Русские матери» со ссылкой на западное издание Lifesitenews.
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