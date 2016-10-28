На востоке Эстонии, в Ида-Вируском уезде с 25 по 29 октября 2016 года проходит так называемая «Балто-украинская осенняя школа Resilience League 2016», главной задачей которой является «укрепление информационной и психологической сопротивляемости к современным гибридным угрозам».
Около 50 русскоязычных активистов западных некоммерческих организаций, молодых политологов, социологов, журналистов, историков, учащихся вузов из стран Прибалтики и Украины, в которых якобы «очевидны гибридные угрозы», под руководством кураторов из НАТО прослушают курс лекций, основным содержанием которых станет сетевое и информационное противостояние России.
Главными спонсорами данной «осенней школы», которая носит откровенно антироссийский характер, являются немецкий Фонд Фридриха Эберта, Международный центр обороны и безопасности (ICDS) при штаб-квартире НАТО и эстонский Национальный центр повышения осведомленности в безопасности и обороне.
Симптоматично, что все лекции будут проводиться на русском языке. Среди спикеров: директор Нарвского колледжа Тартуского Университета Кристина Каллас, советник бюро коммуникации правительства Эстонии Алексей Гюнтер, эксперт украинского Центра военно-политических исследований по вопросам информационной безопасности Вячеслав Гусаров, глава администрации Центра компетенции стратегической коммуникации НАТО полковник Витаутас Реклайтис, советник Министерства информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, бывший министр иностранных дел Эстонии и кандидат в президенты страны Марина Кальюранд, пропагандисты киевской хунты из группы «Информнапалм» Антон Павлушко и Дянис Ивашин, руководитель исследований в эстонском Международном центре обороны и безопасности НАТО Томас Ермалавичюс и другие.
«По сути дела, на русском Северо-востоке Эстонии фактически организованы ускоренные курсы политруков, призванных действовать против русских в самой России и за её пределами. По такой же схеме в Германии незадолго до нападения на СССР Абвером были созданы украинский батальон “Нахтигаль”, эстонская диверсионная группа “Эрна” и несколько русских “эмигрантских центров”, призванных с началом боевых действий дезорганизовывать работы в тылу советских войск, сеять панику и совершать акты диверсий. У политруков информационной войны, экстренно подготавливаемых сегодня в Балто-украинской школе на Северо-востоке Эстонии, схожая задача. Из всего вышеописанного можно сделать незамысловатые выводы о скором начале подготавливаемого США и НАТО нападения на Россию именно с территорий мест проживания студиозусов», - пишет издание «Эстляндские губернские ведомости».
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