Вслед за декоммунизацией киевская хунта намерена запустить процесс тотальной дерусификации. В первую очередь, дерусификация коснется временно оккупированной территории Новороссии.
Так, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о переименовании города Северодонецка Луганской Народной Республики (с июля 2014 года оккупирован террористическими формированиями ВСУ и нацбатов – прим.ред.) в «Сиверськодонецьк», сообщает ИА «Новороссия».
Авторы данного законопроекта, среди которых депутаты от «Блока Петра Порошенко» Александр Бригинец, Ирина Суслова, Елена Матузко, Ирина Фриз и другие, утверждают, что русскоязычное название города не соответствует нормам украинского языка, поэтому недопустимо.
«Если оставить название Северодонецк это будет приравниваться к использованию Старобельск, Белгород-Днестровский, Ровно вместо мотивированных фонетико-морфологическими нормами украинского языка Старобильск, Билгород-Днистровськый, Ривнэ, Сиверскодонецьк», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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