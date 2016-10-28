Украинские террористы сровняли с землёй жилой квартал в Макеевке: есть погибшие (ФОТО)
Вечером 27 октября 2016 года украинские оккупанты нанесли мощный артиллерийский удар по Кировскому району Макеевки.
Как сообщает «Донецкое агентство новостей», в результате обстрела погибли два человека, семеро, включая двоих детей, получили ранения. Снаряды попали в многоквартирные жилые дома по улицам Коккинаки, Героев Сталинградцев и проспекте Газетном.
Отмечается, что огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 и 152 мм, а также миномётов 120 мм со стороны оккупированной Авдеевки.
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