США запретили Испании принимать российскую эскадру в Сеуте
Направляющаяся к берегам Сирии эскадра кораблей российского Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» не будет заходить в испанский порт Сеута в Гибралтарском проливе.
По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, согласовать деловой заход с испанской стороной не удалось из-за давления на Мадрид со стороны США, передаёт телеканал «Звезда».
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