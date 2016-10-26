Главы ДНР и ЛНР отказались от проведения местных выборов в 2016 году
Лидеры Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий аннулировали подписанные в июле 2016 года указы о назначении даты проведения местных выборов на 6 ноября 2016 года.
Дата, на которую переносится голосование, пока не определена, сообщает Интерфакс.
Напомним, что 2 октября 2016 года в Донецке и Луганске состоялось предварительное голосование, т.н. праймериз, в котором приняли участие более 430 тысяч человек.
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