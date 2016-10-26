Путин назвал блокаду Крыма преступлением против человека
Президент России Владимир Путин, выступая 26 октября 2016 года на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, охарактеризовал действия украинских нацистов и представителей запрещенной в РФ экстремистской организации «меджлис крымскотатарского народа» по водной и энергетической блокаде Крыма как преступления против человека.
Национальный лидер обратил внимание на то, что организаторы блокады – «удивительные идиоты», и усомнился в возможности поставить крымчан на колени таким способом. Также президент выразил удивление отсутствием реакции на действия украинских террористов со стороны международного правозащитного сообщества.
«Что касается прекращения подачи воды, либо вот эта акция, связанная с блэкаутом, с прекращением подачи электроэнергии, все это на грани такого преступления против человека. Взять достаточно крупный регион, где несколько миллионов человек проживают… и отключить от электроснабжения зимой», - цитирует заявление Путина телеканал «Звезда».
Напомним, что в ночь на 22 ноября 2015 года в результате подрыва украинскими террористами опор ЛЭП в Херсонской области Крым оказался полностью обесточен. Всеобъемлющее энергоснабжение полуострова было восстановлено после запуска энергомоста по дну Керченского пролива с территории соседнего Краснодарского края.
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