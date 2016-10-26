Розанов: Свобода художника ограничена свободой выбора зрителя
Государство несет ответственность перед налогоплательщиками, а потому имеет полное право формировать «заказ на искусство», считает первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов.
Эксперт обратил внимание на прозвучавшую с трибуны Всероссийского театрального форума критику в адрес государства за цензурную политику в сфере культуры, которую озвучил театральный режиссер Константин Райкин.
По мнению Розанова, государство вправе регулировать свободу художника, если оно финансирует те или иные проекты. Кроме того, свобода художника ограничена свободой выбора зрителя.
«Заключается она [свобода выбора] в очень простых вещах: хочешь приобщить ребенка к классическому балету – смело веди его в Большой на “Лебединое”, не опасаясь, что танец маленьких лебедей исполнят полуголые мужчины, потому что так диктует замысел молодого режиссера-новатора. Хочешь увидеть креативную постановку классики, усиленную матом, полюбоваться на испражнения и обнаженку — выбирай любые творческие лаборатории, авторские театры, школы, антрепризы. И никаких вопросов — полная свобода творчества, помноженная на частные инвестиции. Как с горечью сказал по этому поводу известный поэт и режиссер Влад Маленко: “Если ты развращаешь, насмехаешься, пародируешь мученичество — для тебя деньги всегда найдут”», - отмечает Розанов.
Политолог уверен, что степень свободы художника также может и должна быть ограничена нормами гражданского и уголовного кодекса, «но обижаться на это всем “непонятым” павленским и гельманам — глупо и бессмысленно».
«Вопрос свободы творчества во многом философский и нравственный. Не стоит ломать копья и защищать свободу самовыражения с потугой на гениальность, которая зачастую, увы, становится единственной целью творчества. Свобода художника — это огромная ответственность, бремя которой под силу немногим», - заключил Розанов.
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